Tchad : Le slam au service de la lutte contre la désinformation au Sahel

Un programme riche et des partenaires mobilisés

Des restitutions de productions artistiques.

Des compétitions de slam inter-établissements.

Des concerts de slameurs seniors et émergents.

Des conférences-débats avec des experts.

Des ateliers d’écriture, de podcast et de graphisme.

Des projections de films suivies de débats.

Placée sous le thème « Désinformation au Sahel : Tempêtes de rumeurs, Oasis de duperies », cette édition s’inscrit dans le projet « De l’idée à la scène ». En amont, une enquête de terrain a été menée dans trois arrondissements de N'Djaména, combinant entretiens, sondages et récits de vie. Les résultats de cette enquête ont inspiré une résidence de création artistique, où de jeunes slameurs ont pu créer les œuvres présentées lors du festival.Le festival a proposé un programme diversifié incluant :L'événement a bénéficié du soutien de la, de la Coupe d’Afrique de Slam Poésie (), de plusieurs maisons de quartier, de l’Institut français du Tchad et de divers médias. L'entrée était libre, permettant à un large public de célébrer la liberté d’expression tout en s'informant sur les dangers de la désinformation.