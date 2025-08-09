Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Des fidèles se rassemblent à la grande mosquée Roi Fayçal pour implorer la pluie


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Août 2025


En réponse à l'appel du Conseil supérieur des affaires islamiques, des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés ce dimanche 10 août 2025 à la grande mosquée Roi Fayçal pour la prière de l'Istisqa, une prière spéciale pour implorer la pluie.


  La prière a été dirigée par Cheikh El-Zaki Dana Bishara, imam des horaires. Dans son sermon, il a rappelé aux fidèles l'importance de la repentance, de l'imploration du pardon, du jeûne, de l'aumône et du respect des interdits. Il a ensuite élevé ses mains pour implorer une pluie abondante et bénéfique pour le Tchad.

 
Présent à l'événement, le premier vice-président et secrétaire général du Conseil, Cheikh Abdeldaïm Abdallah Othman, a lancé un appel à tous les musulmans du pays pour qu'ils accomplissent également la prière de l'Istisqa. Il a également exhorté les responsables à venir en aide aux plus démunis, soulignant l'importance de la solidarité face aux risques liés au manque de pluie.


