Tchad : L'ONG Ecocitoyen termine sa campagne contre le choléra et le paludisme





Le président de l'ONG, Adoum Abdello Issa, a déclaré que la campagne était un succès, avec plus de 90 % des ménages pulvérisés et enregistrés. Il a exprimé sa gratitude aux autorités locales et aux habitants d'Aldjazira pour leur coopération. La campagne s'est achevée à l'abattoir d'Abéché et dans les locaux de l'ANALA.





Des habitants du quartier ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative, saluant la qualité du travail accompli par les membres de l'ONG. Le président a réaffirmé l'engagement de son organisation à continuer de lutter pour la protection de l'environnement et contre les maladies épidémiques.