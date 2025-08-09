Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'ONG Ecocitoyen termine sa campagne contre le choléra et le paludisme


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 10 Août 2025


Du 4 au 9 août 2025, l'ONG nationale Ecocitoyen (Association pour la promotion de l'agriculture, l'élevage et de l'environnement) a mené une campagne de pulvérisation à Abéché, capitale du Ouaddaï. En collaboration avec la commune d'Abéché, l'initiative visait à lutter contre le choléra et le paludisme pendant la saison des pluies, et incluait un recensement pilote des ménages dans le quartier d'Aldjazira.


  Le président de l'ONG, Adoum Abdello Issa, a déclaré que la campagne était un succès, avec plus de 90 % des ménages pulvérisés et enregistrés. Il a exprimé sa gratitude aux autorités locales et aux habitants d'Aldjazira pour leur coopération. La campagne s'est achevée à l'abattoir d'Abéché et dans les locaux de l'ANALA.

 
Des habitants du quartier ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative, saluant la qualité du travail accompli par les membres de l'ONG. Le président a réaffirmé l'engagement de son organisation à continuer de lutter pour la protection de l'environnement et contre les maladies épidémiques.


