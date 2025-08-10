Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le CECOQDA alerte sur des risques sanitaires majeurs dans l’alimentation


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Août 2025


Le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) a dressé un rapport préoccupant sur l’état sanitaire des denrées alimentaires vendues à N’Djamena, à l’issue des campagnes d’inspection et de prélèvements.


Tchad : Le CECOQDA alerte sur des risques sanitaires majeurs dans l’alimentation
Eau en bouteille : une amélioration, mais un problème persistant

Les données révèlent une légère amélioration dans la qualité de l’eau embouteillée. Toutefois, 11 % des échantillons testés contiennent encore des micro-organismes dangereux, tels qu’Escherichia coli et Pseudomonas. Ces contaminations sont attribuées à des systèmes de traitement insuffisants ou mal entretenus.

Huile artisanale « Andoria » : un produit hors normes

Le rapport souligne une situation critique concernant l’huile artisanale locale « Andoria » : aucun des échantillons analysés ne respecte les normes internationales du Codex Alimentarius.

Boucheries et grillades : conditions d’hygiène alarmantes

Les inspections dans les boucheries et points de grillade révèlent un manque total de garantie sanitaire. Les ustensiles sont rarement désinfectés, les surfaces restent souillées par des résidus de carbonisation, et les couteaux ainsi que les platines sont mal entretenus. Les emballages utilisés peuvent même entrer en contact avec des résidus de ciment, exposant les consommateurs à des substances métalliques ou toxiques.

Boulangeries : un constat accablant

Sur les 17 boulangeries inspectées, une seule respecte les normes sanitaires en vigueur. Les analyses microbiologiques ont révélé la présence de coliformes fécaux et d’Escherichia coli, signe d’un non-respect des règles d’hygiène tout au long de la chaîne de production.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/08/2025

Tchad : Journée internationale des Peuples autochtones, un plaidoyer pour la cohabitation pacifique et l’inclusion

Tchad : Journée internationale des Peuples autochtones, un plaidoyer pour la cohabitation pacifique et l’inclusion

N’Djamena : Plus de 1164 livres collectés pour alimenter une bibliothèque religieuse N’Djamena : Plus de 1164 livres collectés pour alimenter une bibliothèque religieuse 09/08/2025

Populaires

Tchad : Masra Succes appelle son parti à une “lutte collégiale réunie autour du doyen Bedoumra Kordjé”

09/08/2025

Tchad : Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme et 1 milliard Fcfa d'amende

09/08/2025

Tchad : "une ignominie, une humiliation indigne" à l'encontre de Masra Succes (avocats)

09/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter