Tchad : Le CECOQDA alerte sur des risques sanitaires majeurs dans l’alimentation

Eau en bouteille : une amélioration, mais un problème persistant



Les données révèlent une légère amélioration dans la qualité de l’eau embouteillée. Toutefois, 11 % des échantillons testés contiennent encore des micro-organismes dangereux, tels qu’Escherichia coli et Pseudomonas. Ces contaminations sont attribuées à des systèmes de traitement insuffisants ou mal entretenus.



Huile artisanale « Andoria » : un produit hors normes



Le rapport souligne une situation critique concernant l’huile artisanale locale « Andoria » : aucun des échantillons analysés ne respecte les normes internationales du Codex Alimentarius.



Boucheries et grillades : conditions d’hygiène alarmantes



Les inspections dans les boucheries et points de grillade révèlent un manque total de garantie sanitaire. Les ustensiles sont rarement désinfectés, les surfaces restent souillées par des résidus de carbonisation, et les couteaux ainsi que les platines sont mal entretenus. Les emballages utilisés peuvent même entrer en contact avec des résidus de ciment, exposant les consommateurs à des substances métalliques ou toxiques.



Boulangeries : un constat accablant



Sur les 17 boulangeries inspectées, une seule respecte les normes sanitaires en vigueur. Les analyses microbiologiques ont révélé la présence de coliformes fécaux et d’Escherichia coli, signe d’un non-respect des règles d’hygiène tout au long de la chaîne de production.