Gaza : cinq employés d'Al Jazeera tués dans une frappe israélienne


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Août 2025


Al Jazeera condamne le meurtre des correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, des cameramen Ibrahim Zaher et Moamen Aliwa, et de leur assistant Mohammed Noufal, le qualifiant de « tentative désespérée de faire taire les voix qui dénoncent la prise et l’occupation imminentes de Gaza ».


Des funérailles ont été organisées pour les cinq employés d'Al Jazeera assassinés par Israël lors d'une attaque ciblée dans la ville de Gaza, indique la chaîne.

