INTERNATIONAL

Gaza : cinq employés d'Al Jazeera tués dans une frappe israélienne

Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Août 2025

Al Jazeera condamne le meurtre des correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, des cameramen Ibrahim Zaher et Moamen Aliwa, et de leur assistant Mohammed Noufal, le qualifiant de « tentative désespérée de faire taire les voix qui dénoncent la prise et l’occupation imminentes de Gaza ».