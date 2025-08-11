Des funérailles ont été organisées pour les cinq employés d'Al Jazeera assassinés par Israël lors d'une attaque ciblée dans la ville de Gaza, indique la chaîne.
INTERNATIONAL
Gaza : cinq employés d'Al Jazeera tués dans une frappe israélienne
11 Août 2025
Al Jazeera condamne le meurtre des correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, des cameramen Ibrahim Zaher et Moamen Aliwa, et de leur assistant Mohammed Noufal, le qualifiant de « tentative désespérée de faire taire les voix qui dénoncent la prise et l’occupation imminentes de Gaza ».
