TCHAD

Tchad : La Maison nationale de la Femme célèbre l'indépendance et l'autonomisation des femmes


Alwihda Info | Par - 11 Août 2025


La Direction générale de la Maison nationale de la Femme a adressé ses salutations fraternelles et patriotiques à l'ensemble du peuple tchadien à l'occasion du 65ᵉ anniversaire de l'indépendance, ce 11 août.


  Dans son message, l'institution a rendu hommage aux prédécesseurs qui, avec courage et détermination, ont permis au Tchad d'obtenir sa souveraineté. Leur héritage sert d'inspiration pour la construction d'un pays uni, pacifique et prospère.

 
À l'occasion de cette journée historique, la Direction générale a réaffirmé son engagement à travailler pour l'autonomisation et la promotion de la femme tchadienne. Elle souligne que la contribution de tous est essentielle pour bâtir l'avenir de la nation.

 
"Vive le 11 août ! Vive la femme tchadienne ! Vive le Tchad uni et prospère !" conclut le communiqué.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


