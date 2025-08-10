Tchad : La Maison nationale de la Femme célèbre l'indépendance et l'autonomisation des femmes





Dans son message, l'institution a rendu hommage aux prédécesseurs qui, avec courage et détermination, ont permis au Tchad d'obtenir sa souveraineté. Leur héritage sert d'inspiration pour la construction d'un pays uni, pacifique et prospère.





À l'occasion de cette journée historique, la Direction générale a réaffirmé son engagement à travailler pour l'autonomisation et la promotion de la femme tchadienne. Elle souligne que la contribution de tous est essentielle pour bâtir l'avenir de la nation.





"Vive le 11 août ! Vive la femme tchadienne ! Vive le Tchad uni et prospère !" conclut le communiqué.