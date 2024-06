Burkina Faso - Célébration de l'Aïd El Adha : le Président Ibrahim Traoré appelle les fidèles musulmans à porter le Burkina Faso dans leurs prières

Dans son message, le Président Ibrahim Traoré appelle les fidèles musulmans à porter le Burkina Faso dans leurs prières, soulignant l'importance de la communion fraternelle, de la solidarité et du partage pour construire un pays de paix.



Il souhaite que le souvenir du geste d'Abraham renforce le "vivre-ensemble" et la "communauté de destin" au Burkina Faso.



Cette fête religieuse est célébrée comme un moment de rassemblement, de cohésion sociale et de fraternité entre tous les Burkinabè, au-delà des appartenances religieuses.

Le Président invite donc l'ensemble de la population burkinabè à s'unir dans cette communion fraternelle et ce partage, pour bâtir une société plus juste et plus pacifique.



Cet appel à l'unité et à la solidarité autour des valeurs de l'Islam lors de cette fête religieuse majeure témoigne de l'importance du dialogue interreligieux et du "vivre-ensemble" au Burkina Faso.