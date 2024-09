Burkina : complot contre la sûreté de l'État, le procureur général ouvre une enquête (communiqué)

Le Procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou a annoncé, dans un communiqué, avoir ordonné l'ouverture « immédiate » d'une information judiciaire pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que toutes autres infractions que l'instruction viendrait à établir, contre les personnes nommément identifiées dans la déclaration du ministre de la Sécurité et tous autres auteurs ou complices.



L'intégralité du communiqué est délivrée ci-après :

« Le lundi 23 septembre 2024, le ministre de la sécurité du Burkina Faso portait à la connaissance de l'opinion publique, des faits d'une extrême gravité de nature à porter atteinte aux Institutions de la république et à la vie des populations civiles résidant sur le territoire national. Ces faits qui mettent en cause des nationaux et des personnes de diverses nationalités, visaient à commettre des actes terroristes à grande échelle.

Prenant acte de cette dénonciation publique, j'ai instruit ce jour même le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga II abritant le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme, d'ouvrir immédiatement une information judiciaire pour les faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et toutes autres infractions que l'information viendrait à établir contre les personnes nommément identifiées dans la déclaration du ministre de la Sécurité et tous autres auteurs ou complices.

J'invite par conséquent toute personne détenant des informations utiles à la bonne administration de la procédure ainsi engagée, à se mettre immédiatement à la disposition du parquet du tribunal de grande instance de Ouaga II sis dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, secteur 51 (quartier Karpala). D'ores et déjà, je rassure tout intéressé qu'il pourra bénéficier d'une protection légale et judiciaire prévue en pareil cas pour tout témoin ».