CGLU Afrique : visite d'une délégation nigériane conduite par le gouverneur de l'État de Gombe

Le gouverneur de Gombe a souligné l'engagement de son administration à faire de l'autonomisation des gouvernements locaux, la pierre angulaire de son programme de développement. En effet, le succès de ses programmes dépendait du bon fonctionnement des administrations locales, qui sont les plus proches de la population.



Au cours de la réunion, le secrétaire général de Jean Pierre Elong Mbassi a présenté l'histoire de CGLU Afrique, sa vision, ses objectifs, sa structure et ses instances gouvernantes. Il a rappelé que l'organisation a été fondée en 2005 dans la ville de Tshwane (Afrique du Sud), suite à l'unification de trois groupes continentaux de gouvernements locaux, à savoir l'Union Africaine des Autorités Locales (AULA), l'Union des Villes Africaines (UVA), et le Chapitre Afrique de l'Unao dos Ciudades y Capitaes Lusofono Africana (UCCL AFRICA).



Il a déclaré que le Nigeria, ses gouvernements locaux et ses Etats, y compris Gombe, ont joué un rôle important pour sceller l'unité de CGLU Afrique. Le secrétaire général a également présenté l'événement triennal phare de l'organisation et le plus grand rassemblement de l'Afrique locale, le Sommet Africités, dont la 10ème édition est prévue du 1er au 5 décembre 2025 au Caire.



La délégation a été invitée à participer pleinement au prochain Africités et à renforcer sa présence au sein de l'organisation, car les Etats et collectivités locales nigérians peuvent renforcer de manière significative la voix des collectivités locales et régionales africaines.



Sani Ahmad Haruna, président du gouvernement local de Gombe et de la section de l'État de l'Association des Gouvernements Locaux du Nigeria (ALGON), a affirmé l'engagement des gouvernements locaux de l'État de Gombe à adhérer à CGLU Afrique, en vue de débloquer une série de programmes de soutien et de ressources, y compris en matière de renforcement des capacités et d'assistance technique.



La délégation de l'État de Gombe a été informée sur les réseaux de CGLU Afrique, ses différents programmes et projets, notamment la plateforme d'apprentissage en ligne (e-Academy) de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), ainsi que ses programmes de renforcement des capacités, en particulier le Master Exécutif en Management des Villes Africaines (MEMVA) qui cible les gouvernements locaux et dont la 2ème édition a été lancée à l'Université Al Akhawayn (Ifrane, Maroc), en juin 2024, pour 26 bénéficiaires anglophones issus de onze (11) pays d'Afrique.



Ces participants bénéficient de bourses du Fonds Africain d’appui à la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) mis en place par le Royaume du Maroc à travers le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des Collectivités Territoriales (DGCT). L'importante délégation, qui comprenait également les autorités traditionnelles de Gombe, a exprimé son intérêt pour les différents programmes de CGLU Afrique, les partenariats et les opportunités de projets de développement.



Pour sa part, le secrétaire général, Jean Pierre Elong Mbassi, a salué l'approche proactive de la délégation et a réitéré le soutien de l'organisation à la réalisation des objectifs de développement de l'État de Gombe.