COVID-19 : Le Niger offre l'électricité et l'eau pendant deux mois

Au Niger, le président de la République Mahamadou Issoufou a annoncé vendredi une série de mesures sociales prises par le Gouvernement face à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).



L'Etat prendra en charge pour les mois d'avril et mai, les factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales.



Le chef de l'Etat a également annoncé le renforcement du plan de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables (distribution gratuite, vente à prix modéré, etc).



Par ailleurs, une remise gracieuse de peines est accordée en faveur de 1540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt.



Une mesure qui pourrait inspirer d'autres pays



Ces annonces ont été accueillies avec satisfaction. Au Tchad voisin, elles n'ont pas manquées de faire réagir les internautes qui espèrent un geste similaire du Gouvernement. Vendredi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a fait un premier pas en demandant notamment aux opérateurs téléphoniques de réduire les prix de communication et d'accès à Internet.



Jeudi, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, s'est concerté avec le patronat pour réfléchir à des mesures visant à faciliter la vie des citoyens malgré les mesures drastiques prises pour faire face au COVID-19.