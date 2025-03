Cameroun : Cavaye Yeguié Djibril réélu à la tête de l'Assemblée Nationale, poste qu'il occupe depuis 33 ans

Cavaye Yeguié Djibril a été l'unique candidat à sa propre succession, ce qui a facilité son réélection. Il a obtenu 125 voix sur 137 votants, avec 12 bulletins nuls, représentant un taux de réussite de 91,2%. Il est important de noter que l'Assemblée Nationale compte 180 députés, et l'absence de 43 voix, due à des décès et d'autres cas d'absentéisme, a été signalée lors de l'ouverture des travaux.

Un Parcours Politique Remarquable Cavaye Yeguié Djibril est une figure emblématique de la politique camerounaise, ayant été élu député pour la première fois en 1973. Il a également occupé des postes significatifs, notamment celui de questeur et de 2e vice-président de l'Assemblée Nationale avant de devenir président le 31 mars 1992. Son engagement et sa longévité au sein de l'hémicycle témoignent de sa popularité et de son influence au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir.



Dans son discours, il a probablement réaffirmé son engagement envers l'Assemblée et le peuple camerounais, tout en assurant la continuité de son leadership dans un contexte parlementaire où son parti contrôle largement les décisions.



Cavaye Yeguié Djibril demeure une figure centrale de l'Assemblée Nationale, et sa réélection est emblématique d'une stabilité politique qui perdure dans le pays, malgré les défis actuels. Avec 33 années passées à la tête de la Chambre basse, il incarne une continuité dans la gouvernance du Cameroun.