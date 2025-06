Tchad : L'ONAPE et Airtel lancent la formation de 500 jeunes pour l'auto-emploi

Les bénéficiaires de cette formation sont divers : jeunes diplômés, chômeurs ayant perdu leur emploi, personnes handicapées, ainsi que d'autres catégories issues de différentes couches sociales.







Ce programme s'inscrit dans la dynamique nationale de la Réforme, et plus spécifiquement dans le chantier n°6, dédié à l'autonomisation de la jeunesse. Il va au-delà d'un simple soutien financier, offrant un parcours complet d'accompagnement, de formation et de responsabilisation. Chaque jeune est ainsi appelé à devenir un acteur engagé de sa propre réussite et un ambassadeur du développement local.







Un partenariat stratégique pour l'entrepreneuriat

Mahamat Moussa Adoum, responsable des relations publiques d'Airtel Tchad et représentant le Directeur Général, a salué les efforts de l'ONAPE dans la promotion de l'emploi, et particulièrement de l'auto-emploi. Il a souligné le caractère "capital" du partenariat ONAPE-Airtel, qui permettra aux bénéficiaires de devenir leurs "propres patrons". Il a expliqué que l'ONAPE s'est rapproché d'Airtel, en tant qu'entreprise citoyenne, pour lui exposer les fondements de cette formation, qu'il a qualifiée d'initiative louable visant à "former, outiller et accompagner 500 jeunes à travers le Tchad". L'ONAPE s'engage à mettre à disposition un fonds pour accompagner ces jeunes, avec le soutien d'Airtel pour l'entrepreneuriat dans le domaine des TIC.





Mahamat Moussa Adoum a exhorté les apprenants à l'assiduité durant les deux jours de formation, les encourageant à être actifs et à poser des questions. Il a exprimé son espoir de voir ces jeunes devenir de "grands entrepreneurs, de grands opérateurs économiques dans les années à venir", précisant que cette formation est lancée simultanément à travers le pays.







L'emploi : une construction basée sur la rigueur et la compétence

Dans son discours de lancement, Moubarak Kody Ory, représentant le Directeur de l'ONAPE, a salué la vision du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dont les engagements en faveur de l'emploi et de la jeunesse sont inscrits dans les "12 grands chantiers de la Refondation". Il a également exprimé sa gratitude envers Airtel Tchad pour son engagement sociétal au-delà des considérations commerciales.







S'adressant directement aux jeunes bénéficiaires, il a insisté sur l'importance de la formation comme "socle de [leur] réussite future". Il les a exhortés à faire preuve de rigueur, de compétence et de persévérance, citant le Chef de l'État : « Un pays ne se développe pas sur l’improvisation, mais sur la rigueur, le travail et la compétence. »







Enfin, le représentant de l'ONAPE a lancé un appel à la jeunesse tchadienne pour qu'elle prouve, par son engagement, sa capacité à "créer, innover et transformer son avenir". Il a conclu par une déclaration solennelle : « L’emploi ne se décrète pas, il se construit. Et il commence par une prise de conscience de ses propres capacités. »







La formation ONAPE – Airtel est désormais officiellement lancée, avec l'ambition de faire des 500 jeunes bénéficiaires des acteurs économiques dynamiques et autonomes, contribuant au développement durable de leurs territoires.