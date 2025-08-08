Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

« Je ne connaissais pas le village de Mandakao. »

Ce jeudi 7 août 2025, la chambre criminelle de la cour d’appel de N’Djaména a poursuivi l’examen du dossier de Dr Succès Masra, ancien Premier ministre et président du parti Les Transformateurs. Interrogé à la barre, l’opposant a déclaré :Face à la question du président de la chambre : « Reconnaissez-vous les chefs d’accusation qui vous sont reprochés ? », Dr Succès Masra a répondu fermement :Dans sa plaidoirie, l’ancien chef du gouvernement a rappelé l’importance des engagements institutionnels :Dr Succès Masra a également livré une réflexion sur le rôle de la justice dans un État de droit :Lors de l’audience, l’un des avocats de la défense de Dr Succès Masra, visiblement en colère, a interpellé le président du tribunal : « Pourquoi y a-t-il tous ces hommes en treillis dans la salle d’audience publique ? Je n’aime pas ça », a-t-il déclaré, en référence aux nombreux militaires et généraux présents dans la salle.Après des échanges tendus entre les parties, l’audience a été suspendue et reportée au vendredi 8 août 2025.