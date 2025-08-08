









AFRIQUE Zambie : la BAD s’engage à appuyer la croissance du secteur privé local lors de la Conférence sur l’investissement

Alwihda Info | Par Afdb - 8 Août 2025



La Banque africaine de développement a réaffirmé son ferme soutien à la transformation de la Zambie emmenée par le secteur privé lors d’une session parallèle stratégique organisée à l’occasion de la première édition de la Conférence internationale « Investir en Zambie » (IZIC, en anglais) tenue à Lusaka.







Cette session parallèle de haut niveau, sur le thème « Catalyser la croissance du secteur privé : ouvrir la boîte à outils de financement de la Banque africaine de développement en Zambie », a rassemblé avec succès plusieurs entreprises privées, des institutions financières, des partenaires au développement et des administrations publiques.







Raubil Olaniyi Durowoju, chef du bureau pays de la Banque en Zambie a souligné l’importance croissante des opérations du secteur privé, tant au niveau institutionnel que dans le cadre des priorités stratégiques de développement du pays. « À tous les niveaux de la Banque africaine de développement, depuis la présidence jusqu’à chaque stratégie régionale ou nationale, un tournant est résolument amorcé vers le développement du secteur privé pour en faire le moteur de la transformation économique », a-t-il indiqué. « Notre Document de stratégie pour la Zambie 2024-2029 est parfaitement aligné sur le 8e Plan national de développement du gouvernement, dont l’un des piliers est axé sur l’essor du secteur privé grâce à des investissements catalyseurs dans les infrastructures et les chaînes de valeur agricoles », a souligné M. Durowoju.







Des présentations ont été faites par des experts de différents secteurs travaillant dans les principaux services de la Banque, permettant aux participants d’avoir une idée plus précise des vastes capacités de l’institution.







La direction des solutions financières a présenté la gamme complète d’instruments non souverains de la Banque liés entre autres, aux prêts de premier rang et subordonnés, aux prises de participation, au financement du commerce, aux garanties, aux accords de partage des risques et aux options innovantes de financement mixte.







Des spécialistes des secteurs de l’agriculture, des infrastructures de transport, de l’industrie et des services ont exposé sur les interventions prioritaires de la Banque dans leur domaine respectif, en mettant l’accent sur les possibilités de participation du secteur privé.







Bleming Nekati, directeur régional des opérations du secteur privé en Afrique australe qui a animé ce panel, qui visait à explorer diverses pistes permettant à la Banque d’améliorer son soutien au secteur privé zambien et d’accélérer les investissements dans les secteurs clés, a conclu la session en ces termes : « Nous sommes maintenant sur la bonne voie pour monter un portefeuille solide, diversifié et porteur de projets du secteur privé en Zambie, qui seront exécutés au cours des douze prochains mois et au-delà. »







« Il s’agit d’un tournant décisif pour la Zambie et la Banque africaine de développement, car nous allons accélérer la croissance du secteur privé en ouvrant de nouvelles opportunités qui serviront à stimuler l’innovation et à construire un avenir plus prospère et plus inclusif », a-t-il ajouté.







Lors d’une session interactive de questions et réponses, les participants ont directement échangé avec les experts de la Banque sur les divers défis sectoriels et des besoins de financement.







Les équipes de la Banque ont également eu des réunions bilatérales ciblées avec plusieurs entreprises et institutions financières afin d’explorer les pistes de collaboration et faire avancer le portefeuille de projets. Des engagements ont été pris, qui ont renforcé la détermination de la Banque à nouer des partenariats avec le secteur privé zambien en vue d’accompagner une croissance inclusive et transformatrice du pays.





