Tchad : Sept ans de prison pour Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder en appel









En plus de la peine de prison, la justice a ordonné la saisie de 11,8 milliards de FCFA au profit de l’État. About Hachim Bouder, quant à lui, a été interdit de participer à des marchés publics pendant sept ans et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. La défense a dénoncé un procès à motivation politique.