TCHAD

Tchad : Sept ans de prison pour Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder en appel


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Août 2025


La cour d’appel du Tchad a alourdi les peines de prison d'Idriss Youssouf Boy, ex-directeur de cabinet du président, et de l’homme d’affaires About Hachim Bouder. Le 8 août 2025, ils ont chacun été condamnés à sept ans de prison ferme pour corruption, contre cinq ans en première instance.


En plus de la peine de prison, la justice a ordonné la saisie de 11,8 milliards de FCFA au profit de l’État. About Hachim Bouder, quant à lui, a été interdit de participer à des marchés publics pendant sept ans et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. La défense a dénoncé un procès à motivation politique.


