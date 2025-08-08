Le Tchad mise sur la technologie pour son développement économique et social

Infrastructures et Innovations Technologiques

La Technologie au Service de l'Agriculture et de la Sécurité

Agriculture : Le Projet de renforcement de résilience climatique et de la productivité agricole (ProPAD) a introduit des bons électroniques et une plateforme de vulgarisation pour distribuer des intrants subventionnés et offrir des conseils aux agriculteurs. Ces outils ont permis d'augmenter les rendements jusqu'à 80 % dans certaines régions.

Sécurité : En partenariat avec Huawei Technologies, le Tchad a lancé un projet de vidéosurveillance intelligente à N'Djaména. Ce système, équipé de caméras haute résolution et de logiciels d'analyse comportementale, a pour but de renforcer la prévention et la réactivité face aux menaces, hissant la sécurité de la capitale à un niveau technologique plus avancé.

Le 4 août dernier, une cérémonie au ministère tchadien des Affaires étrangères a marqué le début d'une formation en intelligence artificielle pour 2 000 jeunes. Cette initiative, lancée le 10 juillet, a attiré 6 000 candidatures, démontrant l'intérêt de la jeunesse tchadienne pour le numérique. La formation se déroule jusqu'au 14 août à N'Djaména, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, l'IA est un « outil d'émancipation, d'innovation et de compétitivité ». Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de préparer une nouvelle génération capable de répondre aux enjeux économiques et sociaux de demain.Pour soutenir cette dynamique, le Tchad a réalisé des investissements significatifs dans ses infrastructures numériques. Depuis 2021, la connectivité a été renforcée grâce à des partenariats avec des opérateurs régionaux comme, qui a amélioré les temps de latence et les capacités de l’opérateur Safitel. L'arrivée deen mars 2025 marque également une avancée majeure, en promettant un meilleur accès à Internet dans les zones rurales.L'innovation est également encouragée par des initiatives comme le, fondé en 2017, qui a déjà formé plus de 1 000 jeunes et aidé à la création de 15 startups. Ces projets visent à diversifier l’économie et à créer des emplois durables dans le secteur technologique.La technologie est utilisée comme un levier de modernisation dans des secteurs clés :