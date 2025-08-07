TCHAD

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Août 2025

Lors de l’audience criminelle, ce jeudi 7 août 2025, Dr Succès Masra a affirmé : « Je ne connaissais pas le village de Mandakao. »