Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"
Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Août 2025
Lors de l’audience criminelle, ce jeudi 7 août 2025, Dr Succès Masra a affirmé : « Je ne connaissais pas le village de Mandakao. »
