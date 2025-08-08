Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : occupation gratuite de 20 villas à Mao, aucune recette pour la commune


Alwihda Info | Par D.M. - 8 Août 2025



Tchad : occupation gratuite de 20 villas à Mao, aucune recette pour la commune
Les 20 villas de la ville de Mao, dans la province du Kanem, construites en 2007, sont aujourd’hui occupées gratuitement par des militaires et d'autres personnalités, sans qu’aucune recette ne soit versée dans la caisse de la commune.

À l'origine, la commune de Mao gérait ces habitations, avec un loyer fixé à 50 000 FCFA par villa, soit un total mensuel de 1 000 000 FCFA. Ces recettes permettaient l’entretien des bâtiments.

Cependant, depuis près de quatre ans, la gestion n’est plus assurée par la commune, et les villas sont utilisées gratuitement par des autorités militaires et administratives. La majorité des occupants, affirment avoir obtenu l’autorisation de leur hiérarchie pour y résider sans payer de loyer.

Toutefois, aucun document officiel n’a été présenté à la commune pour justifier cette occupation. D’après une source municipale, la mairie multiplie les correspondances auprès des autorités compétentes pour récupérer la gestion des villas et trouver une issue définitive à cette situation.

En principe, les édifices publics doivent être gérés et entretenus par la commune. Or, ces villas ne sont plus réhabilitées depuis plusieurs années, faute de moyens et de contrôle, la mairie n’ayant plus la main sur leur gestion. Une situation qui préoccupe les habitants de Mao : ce genre d’occupation gratuite sans recette se retrouve-t-il dans d’autres provinces, ou est-ce propre à Mao ?

Ils appellent à une mobilisation des autorités administratives, traditionnelles et les conseillers provinciaux, ainsi que les opérateurs économiques pour soutenir la commune dans sa démarche. Enfin, la plupart des occupants bénéficient d’un accès permanent à l’électricité, à condition que le générateur de la centrale soit en marche un avantage qui n’est pas sans coût.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/08/2025

Tchad : La FSEA de l'Université de Moundou se forme aux enjeux de la nutrition

Tchad : La FSEA de l'Université de Moundou se forme aux enjeux de la nutrition

Tchad : La ville de N'Djamena lance l'opération de réhabilitation du cimetière de Champs de Fil Tchad : La ville de N'Djamena lance l'opération de réhabilitation du cimetière de Champs de Fil 08/08/2025

Populaires

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025

RCA : le président Touadéra prendra la parole lors de African Energy Week (AEW) prévu au Cap

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter