TCHAD

Tchad : 1 200 diplômés de l'ENS et de l'Université de N'Djamena exigent leur intégration à la fonction publique


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 8 Août 2025


​Le Collectif des diplômés mathématiciens, physiciens et chimistes en instance d’intégration à la fonction publique a exprimé, ce jeudi 7 août 2025 au lycée Félix Éboué de N’Djamena, son mécontentement et réitéré sa revendication d’intégration sans condition dans la fonction publique.


Ces diplômés, formés dans les différentes universités du Tchad et de l’étranger, affirment qu’après plusieurs années de patience et de silence, ils ne peuvent plus accepter leur mise à l’écart.

« Chaque année, le gouvernement intègre des jeunes à la fonction publique, mais nous, spécialistes des disciplines scientifiques, sommes oubliés », alertent-ils.

Selon eux, le faible taux de réussite au baccalauréat scientifique de 2025 est directement lié au manque de ressources humaines qualifiées.

« Concernant les résultats du baccalauréat scientifique, tout le monde a pu constater que c’est catastrophique. Sans mathématiciens, sans physiciens, sans chimistes, il est difficile, voire impossible, d’obtenir de bons résultats », ont-ils souligné.

Plus de 1 200 diplômés sans emploi, abandonnés depuis 2014, réclament aujourd’hui que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour les intégrer afin de servir leur pays.

Ils lancent un avertissement : « Si rien n’est fait cette année, nous allons interrompre les activités de nos camarades qui font des vacations partout au Tchad. »

Les membres du collectif dénoncent également le fait que chaque année, des diplômés d’autres domaines sont intégrés pour enseigner les disciplines scientifiques sans avoir les qualifications requises, contribuant ainsi à la baisse du niveau scolaire et au faible taux de réussite.

« Nous sommes formés pour l’enseignement, mais nous sommes laissés de côté, et cela est inadmissible », concluent-ils.

Mahamat Oumar Litassou, chargé de communication du collectif, s’est exprimé au nom de ses camarades.


