TCHAD

Tchad : Le parquet requiert 25 ans de prison contre Masra Succes


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Août 2025


N’Djamena, 8 août 2025 – Le parquet général a requis ce vendredi 25 ans de prison ferme contre Dr Succès Masra et 58 de ses co-accusés, assortis du gel de leurs biens et du versement de 5 milliards de francs CFA à l’État au titre de réparation. Selon les réquisitions rendues publiques, neuf autres prévenus pourraient être relaxés pour absence de preuves.


Un peu plus tôt, lors de l’audience criminelle de ce vendredi 8 août 2025, l’avocat de la partie civile (l’État) a demandé à la justice d’infliger à Dr Succès Masra une amende de 5 milliards de francs CFA, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, ainsi que la confiscation de tous ses biens. À ce jour, l’enregistrement audio continue de circuler, a affirmé l’avocat.


