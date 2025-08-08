Tchad : Le parquet requiert 25 ans de prison contre Masra Succes

Un peu plus tôt, lors de l’audience criminelle de ce vendredi 8 août 2025, l’avocat de la partie civile (l’État) a demandé à la justice d’infliger à Dr Succès Masra une amende de 5 milliards de francs CFA, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, ainsi que la confiscation de tous ses biens. À ce jour, l’enregistrement audio continue de circuler, a affirmé l’avocat.