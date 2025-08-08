Un peu plus tôt, lors de l’audience criminelle de ce vendredi 8 août 2025, l’avocat de la partie civile (l’État) a demandé à la justice d’infliger à Dr Succès Masra une amende de 5 milliards de francs CFA, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, ainsi que la confiscation de tous ses biens. À ce jour, l’enregistrement audio continue de circuler, a affirmé l’avocat.
TCHAD
Tchad : Le parquet requiert 25 ans de prison contre Masra Succes
Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Août 2025
N’Djamena, 8 août 2025 – Le parquet général a requis ce vendredi 25 ans de prison ferme contre Dr Succès Masra et 58 de ses co-accusés, assortis du gel de leurs biens et du versement de 5 milliards de francs CFA à l’État au titre de réparation. Selon les réquisitions rendues publiques, neuf autres prévenus pourraient être relaxés pour absence de preuves.
