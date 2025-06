Fête de la Musique : un concert inédit à l’aéroport international de N’Djamena

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Institut Français au Tchad, en partenariat avec la compagnie Air France et l’ADAC, a célébré l’événement aux côtés des passagers à travers un concert exceptionnel organisé dans la salle d’enregistrement de l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena.



L’ambiance musicale était au rendez-vous, portée par des artistes de renom tels que Mounira Mitchala, Cidson Alguewi et Achille Balda, tous accompagnés par un orchestre live. L’objectif de cette initiative : offrir une expérience artistique unique aux voyageurs tout en mettant en valeur la scène musicale tchadienne.



Dans une brève intervention, l’artiste Cidson Alguewi a salué l’initiative, déclarant :

« C’est un moment de bonheur avec notre public, une journée que tout le monde célèbre. »



La chanteuse Mounira Mitchala a également exprimé sa satisfaction :

« Je suis très contente. D’habitude, je croise le personnel d’Air France lors de mes voyages. Cette fois, à l’occasion de la Fête de la Musique, nous avons partagé de bons moments ensemble avec différents artistes nationaux. L’année prochaine, nous ferons encore mieux. »



Le chef d’escale d’Air France, Noureddine Boumediene, a tenu à remercier le ministère des Transports, les autorités de l’Aviation civile, les responsables de l’aéroport ainsi que l’Institut Français pour leur implication dans la réussite de l’événement :

« C’est une première édition, mais vu l’engouement du public, nous aurons certainement l’occasion de rééditer cela l’année prochaine. Cet événement a été fortement apprécié. Nous avons découvert des artistes que nous ne connaissions pas encore. C’est une occasion spéciale pour nous. »



Cette initiative culturelle innovante s’inscrit dans une volonté commune de rendre les lieux de transit plus humains et festifs, tout en soutenant les talents locaux et en valorisant la diversité culturelle du Tchad.