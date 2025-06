Côte d’Ivoire : la ministre de la Fonction publique exhorte les fonctionnaires à cultiver l’excellence

Mme Anne Désirée Ouloto, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration de la Côte d’Ivoire, a exhorté les fonctionnaires à cultiver l'excellence et à faire de l'exemplarité une valeur cardinale dans l'exercice quotidien de leurs fonctions.



Elle s'exprimait à l'occasion de la célébration par la communauté internationale de la Journée mondiale de la Fonction publique, le 23 juin 2025.



« Vous êtes la colonne vertébrale de l'État, le levier essentiel de la transformation de notre Nation. Chaque acte que vous posez, chaque dossier que vous traitez, chaque citoyen que vous accueillez est une opportunité et un privilège de servir dignement la République. Je vous exhorte à demeurer engagés, à cultiver l'excellence, à faire de l'exemplarité une valeur cardinale dans l'exercice quotidien de vos fonctions », a-t-elle déclaré à l'endroit des fonctionnaires.



Elle a assuré que l'administration publique est un pilier stratégique du développement. L'objectif du gouvernement est de construire un service public moderne, performant, à l'écoute des attentes des citoyens.



Selon Anne Ouloto, depuis 2011, le pays s'est engagé dans une dynamique de réformes profondes et très ambitieuses, indiquant que les fruits de ces efforts sont aujourd'hui visibles. « Notre administration se transforme, évolue, et se rapproche davantage des populations. Quant aux fonctionnaires, ils sont engagés, compétents, et de plus en plus performants ».



Malgré ces avancées notables, a-t-elle fait savoir, des défis importants demeurent. Il s'agit, entre autres, de parachever la digitalisation intégrale de l’administration, d'ancrer l'image du fonctionnaire nouveau, modèle de civisme et de respect des lois, etc.



Voilà pourquoi, elle a invité l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, de tous les ministères et institutions, ainsi que toutes les populations, à prendre part activement à l'édition 2025 des Journées de la fonction publique (JFP). « Votre participation est essentielle pour formuler ensemble les propositions pertinentes qui nous permettront d'atteindre nos objectifs de transformation qualitative de nos services publics ».