Tchad : Masra Succes appelle son parti à une “lutte collégiale réunie autour du doyen Bedoumra Kordjé”

N’Djamena, 9 août 2025 – Le parti Les Transformateurs annonce une “lutte collégiale réunie autour du doyen Bedoumra Kordjé”. Ce dernier va désormais “agir en tant que conseiller stratégique Senior (...) avec rang de vice-président (...) assisté des autres vice-présidents”, selon une disposition temporaire prise par Succès Masra avant sa condamnation à 20 ans de prison. Le message a été lu au balcon de l'espoir (siège du parti Les Transformateurs), ce samedi vers 20h30.



Masra Succes a évoqué une "indisponibilité temporaire" et a souhaité se "conformer aux textes".



"Je suis en mission et je vous retrouve très bientôt", a ajouté Masra Succes dans son message. Cette décision aurait été prise "dès le premier jour de son indisponibilité", autrement dit de son incarcération.



Ancien vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) et ex-Ministre de la Planification et de l’Économie du Tchad, Bedoumra Kordjé a présidé le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin (opposé aux actions de l'ancien Conseil militaire de transition). Il avait été nommé conseiller spécial du Premier ministre Succès Masra en janvier 2024.



Avec une riche carrière internationale, il a notamment occupé les fonctions de président du Conseil d’Administration de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et de la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC). Il a également présidé le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ainsi que le Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale lors de leurs assemblées annuelles.