AFRIQUE

RCA : Une femme militaire nommée à la tête du Bataillon des Transmissions


Alwihda Info | Par - 10 Août 2025


Le Chef de Bataillon Tchepapou Matchitemo Alphonsine Verdiana a officiellement pris ses fonctions ce samedi 9 août 2025 en tant que Chef de Corps du Bataillon des Transmissions des Forces Armées Centrafricaines (BTFAC). La cérémonie, une prise d’armes, a été présidée par le Général de Division Arcadius Betibangui.


Diplômée de l'École Spéciale de Formation des Officiers d’Active (ESFOA) et formée en France dans la spécialité des Transmissions, le Chef de Bataillon Tchepapou est également diplômée de l'École d’État-Major de Yaoundé (Cameroun). Sa nomination à ce poste stratégique illustre la volonté de l'État-Major de promouvoir l’égalité des chances et la valorisation du personnel féminin dans les fonctions de commandement au sein des Forces Armées Centrafricaines.

 
Sa nomination incarne le professionnalisme, l’engagement et le mérite qui sont à la base de l'excellence opérationnelle de l'armée centrafricaine. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de récents décrets signés par le Président de la République, Faustin Archange Touadéra.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


