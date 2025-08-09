AFRIQUE

RCA : Une femme militaire nommée à la tête du Bataillon des Transmissions

Alwihda Info | Par Peter Kum - 10 Août 2025

Le Chef de Bataillon Tchepapou Matchitemo Alphonsine Verdiana a officiellement pris ses fonctions ce samedi 9 août 2025 en tant que Chef de Corps du Bataillon des Transmissions des Forces Armées Centrafricaines (BTFAC). La cérémonie, une prise d’armes, a été présidée par le Général de Division Arcadius Betibangui.



