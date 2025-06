Tchad : Le CEDPE organise une formation sur l'intelligence Artificielle (5-7 juillet 2025)

Le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme organise une formation sur l'intelligence artificielle et les techniques d'élaborer un projet.



Modules

1 - Interagir avec l'IA, apprendre, créer et générer des opportunités grâce à l'intelligence artificielle

2 - CV percutant avec l'IA: maîtrisez la création de CV professionnels et attractifs à l'aide d'outils intelligents

3 - Initiation à la conception des projets : Méthodologie structurelles et bonnes pratiques pour mener un projet efficace.



Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le formulaire d'inscription :