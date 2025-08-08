Tchad – Lancement du projet « Jeunesse Emploi-Vert » pour l'agriculture durable





La cérémonie s'est déroulée en présence de la Ministre de l’Action Sociale, du Directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, du Directeur Général de l’ANADER, et de plusieurs autres personnalités.





Cette initiative s’aligne sur le programme politique du Chef de l’État, et plus spécifiquement sur le chantier n°9, qui vise à industrialiser le secteur agricole au Tchad. Le projet « Jeunesse Emploi-Vert » cherche à renforcer la capacité des jeunes à contribuer à une agriculture moderne et respectueuse de l'environnement, créant ainsi des opportunités d’emploi durable.