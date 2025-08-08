Alwihda Info
TCHAD

Tchad – Lancement du projet « Jeunesse Emploi-Vert » pour l'agriculture durable


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Le Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, a officiellement lancé le projet « Jeunesse Emploi-Vert » ce vendredi 8 août 2025. Cet événement a également marqué le début de la phase pilote de formation de 200 jeunes dans le secteur de l’agriculture durable.


  La cérémonie s'est déroulée en présence de la Ministre de l’Action Sociale, du Directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, du Directeur Général de l’ANADER, et de plusieurs autres personnalités.

 
Cette initiative s’aligne sur le programme politique du Chef de l’État, et plus spécifiquement sur le chantier n°9, qui vise à industrialiser le secteur agricole au Tchad. Le projet « Jeunesse Emploi-Vert » cherche à renforcer la capacité des jeunes à contribuer à une agriculture moderne et respectueuse de l'environnement, créant ainsi des opportunités d’emploi durable.
