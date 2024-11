Cameroun : Entre reconnaissance et revendications, le personnel d’Eneo exprime ses attentes

La récente cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail à des employés d'Eneo a été l'occasion pour l'entreprise de reconnaître l'engagement de ses collaborateurs. Cependant, cet événement a également mis en lumière les attentes et les préoccupations du personnel. Si les employés se sont réjouis des efforts de la direction pour améliorer leurs conditions de travail, ils ont également souligné la nécessité de poursuivre sur cette lancée et de répondre à certaines de leurs revendications.





Des avancées notables, mais des défis persistants

Reconnaissance du Personnel

Le représentant des délégués du personnel d'Eneo à Garoua a exprimé la gratitude des employés pour plusieurs initiatives :



Amélioration de la Couverture Médicale : La couverture des soins médicaux a été augmentée de 80 à 90%, une mesure accueillie avec enthousiasme.

Dialogue Ouvert : La politique d'ouverture au dialogue pour aborder les inquiétudes des employés a été soulignée comme essentielle.

Structuration des Rencontres : La volonté de mieux structurer les rencontres légales d’établissement a été appréciée, avec une suggestion d'obliger les chefs d’établissement à publier leurs rapports mensuels.





Préoccupations Persistantes

Malgré ces avancées, le représentant a également évoqué des préoccupations :



Nouvelle Convention Collective : Des interrogations demeurent sur la nouvelle convention collective, notamment concernant la pesée des postes et la garantie des acquis.

Assurance Maladie : Des inquiétudes subsistent quant à l’assurance maladie dans certaines régions du pays.

GICP-Eneo : Les employés attendent des réponses concernant leurs actions dans le cadre du GICP-Eneo.





Hommage aux Employés

Le représentant a rendu hommage aux employés dévoués d'Eneo, soulignant leur engagement à fournir une énergie de qualité pour le développement du Cameroun.





Discours du Directeur Général

Dans son discours, le Directeur Général d'Eneo a remercié le personnel et a réaffirmé l'engagement de la direction :



Engagement Renouvelé : La remise des médailles témoigne de l'engagement envers la reconnaissance du mérite et de la loyauté des employés.

Nouvelle Convention Collective : La direction continue de dialoguer et de répondre aux interrogations sur la nouvelle convention.

Pesée des Postes : Ce processus est fondamental pour structurer l'entreprise et faciliter la décentralisation.

Gestion des Compétences : La mise en œuvre de la GPEC est en cours, essentielle pour l’évolution de l’entreprise.