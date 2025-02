Cameroun - Garoua : Le FSNC en marche vers la présidentielle 2025

Après un meeting à Maroua la semaine précédente, le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) a organisé un immense rassemblement à Garoua ce samedi 22 février 2025. Le président national du FSNC, Issa Tchiroma Bakary, également ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a lancé un message de remobilisation à tous les membres du parti.





Il a particulièrement insisté sur l'importance pour ses militants de s'inscrire massivement sur les listes électorales, à huit mois de l'élection présidentielle. L'Honorable Salmana Amadou Ali, député à l'Assemblée nationale et président national des jeunes du FSNC, ainsi que d'autres élus et cadres du parti, ont accompagné Issa Tchiroma Bakary lors de ce meeting.





Alors que le Fsnc fait face à des tensions internes, cette mobilisation vise à renforcer les rangs du parti et à préparer efficacement les prochaines élections.