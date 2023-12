AFRIQUE

Cameroun: Geste de cœur pour les pensionnaires de la Prison Centrale de Garoua en cette période des fêtes de fin d'année

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Décembre 2023

En cette période de célébration des fêtes de fin d'année, les pensionnaires de la prison centrale de Garoua ont reçu une visite inattendue qui a apporté chaleur et réconfort à leur environnement carcéral. Les membres dévoués de l'Association Pour l'Amélioration des Conditions de Vie des Détenus et Anciens Détenus (AACOVID) se sont rendus à la prison pour offrir leur soutien et partager un peu d'espoir avec ceux qui sont dans le besoin.