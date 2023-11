Cameroun : L'ancien bureau exécutif de Mboscuda fait ses preuves auprès des communautés Mbororo

Après une visite chez sa majesté Mohamadou Hayatou, lamido de Ngaoundéré, les travaux ont débuté sur la révision des statuts, le règlement intérieur et le plan d’action 2024-2027. L’assemblée s’est achevée avec le renouvèlement du bureau exécutif national. Les activités purement culturelles, ont été accompagnées par le lamido de Didango, sa majesté Ahmadou Roufaï.



Créée en 1992, cette association a réussi à réorienter les réalités nomades de la communauté Mbororo qui était alors dispersée et déchirée entre la peur de s'installer et le désir de vivre en autarcie.



Le Mboscuda est arrivé comme "le Moïse de notre ère" pour unifier les Mbororo sur le plan national et les sensibiliser sur les bénéfices de la sédentarisation.



Le président sortant et entrant, M. Adamou Amadou, est parvenu à unifier les Mbororo en leur recommandant d'accompagner le gouvernement dans ses objectifs de construction du Cameroun. Pour ce qui est des Mbororo un accent particulier est orienté sur l'obtention des documents officiels, la scolarisation et la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs.



Le président Adamou Amadou a lancé un plaidoyer pour la consolidation des actes pour le bien-être des Mbororo, notamment la création des plates-formes pour un dialogue Agro-pastoral. Le renouvellement du bureau exécutif sortant est donc une opportunité pour la Mbororo Social en Cultural Development Association et pour la communauté Mbororo dans son ensemble dans cette mouvance.



Si les premiers leaders du Mboscuda parviennent à inspirer les Mbororo à se regrouper, le président sortant Adamou Amadou parvient pour sa part à les unifier. Pour lui il n’existe plus de famille, il n’existe plus de clan principaux critères de regroupement social au sein de cette communauté, il n’existe que des descendants du Gatchougol, en référence à la période nomade, qui doivent accompagner le gouvernement dans ses objectifs de développement du Cameroun.



