AFRIQUE Cameroun : La prévalence des maladies d’origine hydrique recule dans plusieurs quartiers de Yaoundé

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Janvier 2021

C’est la résultante du Projet d’assainissement de Yaoundé (PADY) lancé en 2007 et qui s’est poursuivi en 2015, dans sa deuxième phase, grâce à un prêt de 28,7 millions de dollars du Fonds africain de développement.

La deuxième phase du Projet d’assainissement de Yaoundé (PADY 2) est en voie d’achèvement. Un de ses résultats notables est d’avoir contribué à une forte baisse de la prévalence des maladies hydriques dans plusieurs quartiers de la capitale du Cameroun, tout en générant, dans sa réalisation, 755 emplois directs ainsi que 1130 emplois indirects. Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) du PADY 2, publié le 14 janvier dernier par la Banque africaine de développement, souligne notamment que le taux de prévalence du paludisme est passé de 11,84% en 2011 à 5% en 2018, et ceux de la diarrhée de 2,7% à 0,36% et de la typhoïde de 3,06% à 0,5%. Les deux dernières pathologies ayant quasiment disparu.



Compte tenu de la baisse des cas d’inondations due à l’amélioration de la couverture en assainissement depuis 2018, cette forte inflexion devait se confirmer en 2020. « L’objectif de réduire le nombre d’inondations de trois à un par an jusqu’en 2018 a été atteint dans les quartiers situés à proximité des canaux aménagés. Cependant, quelques foyers d’inondations occasionnelles ou régulières existent encore dans les zones comme l’avenue Kennedy dans le centre-ville et le sud de Yaoundé (partie aval du canal du Mfoundi aménagé) », indique l’EER.



Lancé en 2007 et poursuivi en 2015 dans sa deuxième phase, le projet a bénéficié d’un prêt de 28,7 millions de dollars du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la Banque. Avec le financement de la phase 1 à hauteur de 36 millions de dollars, l’enveloppe globale du projet s’élève désormais à 64,7 millions de dollars. Pour appuyer les infrastructures d’assainissement et hospitalières, 23 ouvrages hydrauliques et près de 11 kilomètres de pistes piétonnes ont été construits tandis que 90% de voies sur berges ont été réalisées sur quelque 4,8 kilomètres prévus. En outre, 38 plateformes de pré-collecte des ordures ont été mises en place, 52 kits de matériels d’hygiène et assainissement ont été remis aux associations de quartiers.

Plus de huit ménages sur dix (19 838 personnes au total) ont été sensibilisés par une campagne de proximité et 172 322 lors d’une campagne de masse. Par ailleurs, une campagne de lutte chimique contre les vecteurs a été organisée dans les communes de Yaoundé 1 et 7, durant laquelle une centaine de ménages ont bénéficié d’une pulvérisation intra-domiciliaire et d’une dératisation.



Enfin, sept campagnes pilotes de lutte physique contre les vecteurs ont été initiées dans sept communes en matière d’assainissement du milieu et de débroussaillage et curage des drains, d’élimination des gites larvaires et supports des nuisibles. « En dépit de ces résultats satisfaisants, quelque cas d‘inondation restent encore visibles aussi bien dans le centre-ville (Avenue Kennedy) que dans les périphéries notamment en aval de la rivière Mfoundi, en dehors de la zone d’intervention du projet », note Eboueme Bountsebe, responsable du PADY2.





Dans la même rubrique : < > CEMAC : Le budget 2021 en nette augmentation Cameroun : « Wildlife Justice Journal » se penche sur le trafic de pangolins Tchad-RCA : un défi sécuritaire commun