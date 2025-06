AFRIQUE

Cameroun : Le Ministre de l'Emploi Issa Tchiroma Bakary annonce sa démission du gouvernement (Jeune Afrique)

Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Juin 2025

Le ministre camerounais de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, a fait part au Premier ministre, Joseph Dion Ngute, de son intention de démissionner du gouvernement. L'annonce, révélée le 23 juin 2025, intervient à seulement quatre mois de l'élection présidentielle et suggère une possible rupture avec le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, a rapporté Jeune Afrique dans un article publié ce 24 juin 2025.