« Je condamne dans les termes les plus fermes l'horrible attaque terroriste survenue à Egbekaw, Mamfe, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, qui a fait plus de 20 morts parmi les civils et détruit leurs maisons. Mes sincères condoléances aux familles endeuillées, au peuple et au gouvernement de Cameroun », a indiqué sur Twitter ce mardi 7 novembre 2023, le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki.