Cameroun : Le gouvernement lance une lutte contre l'absentéisme et l'indiscipline dans l'administration publique

Face à ces "grands maux", le gouvernement a décidé de prendre des "grands remèdes" ou des mesures pour lutter efficacement contre ce phénomène qui semble se propager. L'objectif est de s'attaquer résolument à ces problèmes d'absentéisme et d'indiscipline qui affectent le bon fonctionnement de l'administration publique.



Le Conseil de Cabinet a donc été l'occasion pour le gouvernement de définir et d'adopter des mesures concrètes visant à remédier à cette situation préoccupante.



Cela montre que le gouvernement camerounais accorde une grande importance à l'amélioration de la discipline et de l'assiduité dans la fonction publique, considérées comme essentielles au bon fonctionnement des services publics.



Bref, le gouvernement semble décidé à s'attaquer résolument à ces problèmes récurrents d'absentéisme et d'indiscipline dans l'administration publique camerounaise.