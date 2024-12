Cameroun : Le préfet de la Bénoué préside une réunion de crise pour renforcer la sécurité

Cette réunion, qui s'est tenue dans un contexte marqué par une recrudescence des actes de prises d'otages, vols, attaques, etc., a permis de dresser un état des lieux précis des menaces pesant sur la sécurité des personnes et des biens. Les participants ont notamment abordé les questions liées à la circulation des armes légères et de petit calibre, à l'activisme des groupes armés et aux conséquences des crises humanitaires sur la stabilité ddu département.







Afin de faire face à ces défis complexes, les autorités administratives et sécuritaires ont décidé de renforcer la coopération interservices, d'intensifier les patrouilles mixtes et de mettre en place des dispositifs de surveillance renforcés aux frontières. Par ailleurs, il a été convenu de renforcer la communication avec les populations locales afin de favoriser leur participation active à la sécurisation de leurs communautés.







Le préfet de la Bénoué a souligné l'importance de privilégier une approche multisectorielle pour résoudre les problèmes de sécurité. Il a ainsi appelé à une synergie d'actions entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de la société civile et les partenaires au développement.