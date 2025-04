Cameroun : Saisie record de 70 Kg de stupéfiants à l'Aéroport de Douala

Cette opération fructueuse témoigne de la détermination constante des services douaniers camerounais dans la lutte acharnée contre les réseaux criminels transnationaux. Elle met également en lumière l’efficacité des mécanismes de ciblage, de renseignement et de contrôle rigoureux qui sont mis en œuvre pour détecter les menaces et assurer la protection des populations.





Les produits stupéfiants saisis sont actuellement placés sous scellés et sécurisés dans les locaux du Service des Douanes, en attendant leur transfert aux autorités judiciaires compétentes. La procédure contentieuse suit son cours, conformément aux dispositions légales en vigueur au Cameroun.





Le Service des Douanes réitère son engagement indéfectible à travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité nationales et les partenaires internationaux dans le but de garantir l’intégrité du territoire camerounais, de protéger ses citoyens et de préserver la stabilité du pays face à la criminalité transfrontalière. La vigilance reste à son niveau maximal, et les efforts se poursuivent sans relâche pour endiguer durablement le flux de marchandises illicites à travers les frontières et à l'intérieur du territoire national.