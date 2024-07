Cameroun - Trafic d'ossements humains : Trois suspects arrêtés dans le Nord

Suite à un renseignement le 8 juillet 2024, la police judiciaire de la région du Nord a saisi des ossements humains dans la chambre d'Ibrahim Abdouraman, un élève infirmier de 23 ans, dans le quartier Soweto de Garoua. Après l'interrogatoire d'Ibrahim Abdouraman, la police a pu arrêter deux autres suspects, Boubakary Sarif (39 ans) et Djibrilla Youssoufa (28 ans), dans le village d'Ardo-Mbengui dans la région de Lagdo. Ces trois suspects sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'ossements humains.



Les enquêteurs recherchent activement d'autres complices éventuels dans cette affaire. Les trois suspects ont été déférés devant le Procureur de la République ce vendredi 26 juillet 2024.



Il s'agit donc d'un trafic présumé d'ossements humains qui a été démantelé par les forces de l'ordre dans la région du Nord au Cameroun. L'enquête se poursuit pour identifier tous les individus impliqués dans ce trafic illégal.



L'arrestation d'Ibrahim Abdouraman, Boubakary Sarif et Djibrilla Youssoufa dans le cadre d'un trafic présumé d'ossements humains constitue un événement grave et troublant. Cette affaire soulève plusieurs questions et met en lumière des problématiques complexes.



Le fait qu'un des suspects soit un élève infirmier est particulièrement troublant, car il suggère que des individus ayant un certain niveau d'éducation peuvent être impliqués dans de telles pratiques.



Les motivations des suspects restent à éclaircir. S'agit-il de pratiques rituelles, de croyances occultes, ou simplement d'un motif lucratif ?



L'enquête en cours permettra de déterminer si les trois individus arrêtés agissaient seuls ou s'ils faisaient partie d'un réseau plus étendu. La provenance des ossements saisis est également une question cruciale. Ont-ils été exhumés illégalement dans un cimetière ou proviennent-ils d'autres sources ?