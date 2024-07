Cameroun : Un nouveau barrage hydroélectrique pour alimenter le nord du Cameroun et le Tchad

Le barrage, qui sera situé à Mbakaou dans le département du Djerem, région de l'Adamaoua, devrait produire entre 250 et 300 MW d'électricité. Ce projet innovant permettra d'augmenter considérablement l'offre d'énergie dans le pays, en particulier dans les régions septentrionales qui sont actuellement sous-électrifiées.



Un projet aux multiples avantages

En plus de produire de l'électricité propre et renouvelable, le barrage de Mbakaou aura plusieurs autres avantages. Le barrage permettra de relier les réseaux électriques du nord et du sud du Cameroun, ce qui améliorera la stabilité et la fiabilité du réseau national.

Le Cameroun pourrait exporter l'excédent d'électricité produit par le barrage vers le Tchad, son voisin septentrional. La construction du barrage et la production d'électricité qu'il générera devraient stimuler le développement économique dans la région de Mbakaou et dans l'ensemble du Cameroun.



Un défi majeur

La construction du barrage de Mbakaou sera un défi majeur pour l'EDC, comparable aux projets de barrages de Lom Pangar et de Memve'ele. Cependant, les avantages potentiels du projet sont considérables et l'EDC est déterminée à mener à bien ce projet important.



Vers un avenir énergétique plus prometteur pour le Cameroun

Le projet de barrage de Mbakaou est un élément clé de la stratégie du Cameroun pour assurer la sécurité énergétique et le développement économique du pays. Une fois achevé, le barrage contribuera à améliorer l'accès à l'électricité pour les populations du nord du Cameroun et du Tchad, tout en stimulant la croissance économique de la région.