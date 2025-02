Cameroun : dans le Mayo-Danay, plus de 4351 riziculteurs reçoivent un important appui financier du chef de l'État

Sous la supervision du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji, une autre partie de la compensation, d'un montant d'un milliard de francs CFA autorisé par le président de la République Paul Biya a été mise à la disposition de 4351 riziculteurs l'arrondissement de Maga le 16 février 2025. Ces récipiendaires s'ajoutent aux 4398 de Yagoua et porte le total à 8749 personnes touchées.



Cette marque d’attention du président de la République vient à point nommé pour ces récipiendaires dont l'activité a été fortement impactée par le retard pris sur le lancement du projet de développement des parcelles rizicoles intégrées dans la vallée du Logone et aussi, suite aux effets induits des mauvaises récoltes de la saison agricole dernière.



Le maire de Maga a pris la parole pour exprimer la joie, la reconnaissance et les remerciements de l'ensemble des populations de sa commune à l'endroit du président Paul Biya, pour sa sollicitude régulière et sa magnanimité à leur égard.



Il exprime le vœu de voir la relance rapide de l’activité rizicole dans son arrondissement, car seule source majeure de revenu capable de combattre la pauvreté et la faim dans sa localité. Le ministre de l’Administration territoriale a pour sa part promis de transmettre l’ensemble des doléances des résidents de Maga au chef de l'État Paul Biya.



Il a réaffirmé la nécessité de la préservation de la paix, du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et de l'unité nationale dans tout le département du Mayo-Danay. Le Lamido de Guivirdig, Adamou Mati et le Sultan de Pouss, Mbang Oumar Mahamat et certains dignitaires de Maga ont exprimé à sa suite leur satisfaction pour cette opération salvatrice à l’égard de leurs sujets.



Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible et celui des leurs à la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle d'octobre prochain.