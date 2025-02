Cameroun : le ministre du Commerce reçoit une délégation du Programme Gylsco

Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a récemment reçu en audience une délégation du programme Global Youth Leadership for Sustainable Cocoa (GYLSCO), conduite par son président Affi Luc Agbodo, qu’accompagnait Mme Hermine Ondoa, ambassadrice de GYLSCO au Cameroun, et de François Ameguide, directeur pays de GYLSCO Cameroun.



Cette rencontre avait pour objectif de présenter officiellement GYLSCO, un projet inspiré par la vision du ministre camerounais du Commerce, qui a été conçu comme un héritage de cette vision et du plaidoyer du ministre en faveur des pays producteurs et pour une rémunération juste, équitable et transparente des producteurs.



« Nous avons choisi le Cameroun comme point de départ de cette initiative continentale en raison de son leadership exemplaire dans la valorisation de la filière cacao matérialisée par le travail remarquable abattu par le ministre du Commerce du Cameroun, et les résultats enregistrés qui sont aujourd’hui unanimement salués par les pays producteurs », a déclaré Affi Luc Agbodo.



GYLSCO sera officiellement lancé en avril prochain, lors de la prochaine session du Conseil international du cacao prévu du 7 au 11 avril 2025 à Yaoundé, et dont Luc Magloire Mbarga Atangana assure la présidence. Le ministre a chaleureusement félicité M. Affi Agbodo pour avoir concrétisé une vision de longue date en un programme intercontinental à forte valeur ajoutée, auquel il adhère pleinement.



« Le cacao représente non seulement notre héritage, mais surtout notre avenir. Il est temps que notre jeunesse s'approprie ce secteur stratégique pour en faire un véritable levier de développement économique et social », a déclaré Luc Magloire Mbarga Atangana. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement camerounais à soutenir ce programme, en rappelant l'importance stratégique du secteur cacaoyer dans le développement économique du pays.



Le projet GYLSCO prévoit la sélection de 25 jeunes Camerounais qui bénéficieront d'une formation intensive de neuf mois, aux côtés de leurs homologues de Madagascar et de la Côte d'Ivoire. « Notre ambition va au-delà de la simple formation technique. Nous voulons créer une synergie entre ces jeunes Africains, favoriser les échanges d'expériences et stimuler l'innovation dans le secteur du cacao », a expliqué M. Agbodo.



L'approche holistique du GYLSCO, combinant éducation, plaidoyer, développement du leadership et renforcement communautaire, s'inscrit parfaitement dans la vision gouvernementale de modernisation de la filière cacao.