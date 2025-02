Cameroun : près de 4500 agents déjà radiés de la Fonction publique

De sources gouvernementales, cette nouvelle vague porte à près de 4 500 le nombre de personnels de l’État déjà radiés des effectifs de la Fonction publique, suite à l’opération de Comptage physique des personnels de l’État (Coppe) réalisée en 2018, dans le cadre de l’assainissement du fichier solde de l’État.



Les nouvelles radiations décidées par le gouvernement obéissent aux prescriptions du président de la République, contenues dans sa circulaire relative à l’élaboration du budget de l’État de l’année 2025.



Selon les chiffres, le plus gros contingent est constitué d’enseignants du secondaire et des écoles normales des instituteurs, des médecins et autres ingénieurs. Seulement pour le mois de février, c’est 297 personnels de l’Etat qui ont été sortis du fichier solde.



Ces nouvelles radiations sont conformes aux prescriptions du président de la République, contenues dans sa circulaire relative à l’élaboration du budget de l’État de l’année 2025. En effet, dans ce document signé le 23 octobre 2024, le président Biya instruit au gouvernement « la finalisation de la phase contentieuse du Comptage physique des personnels de l’État, par la sortie définitive du fichier solde de l’État de tous les agents publics définitivement reconnus absents et suspendus à cet effet ».



De même, le chef de l’État ordonne « la poursuite de l’assainissement du fichier solde et personnels, à travers la suppression des agents démissionnaires, ou par la clôture des éléments de salaires ou pensions indûment perçus ». Selon le ministère des Finances, le Coppe a permis, de supprimer 10 000 agents publics fictifs sur le fichier solde de l’État pour une économie budgétaire annuelle d’environ 30 milliards de FCFA dès 2019.



Cette opération, qui avait pour but d’identifier et d’expurger du fichier solde de l’État, tous les agents publics y émargeant irrégulièrement, du fait d’une absence non justifiée, d’une démission ou d’un décès non déclaré, avait également permis de déceler 8 766 agents en indélicatesse.