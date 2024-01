ANALYSE Carte de séjour de dix ans : Le juge administratif consolide l’accord franco-algérien

Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 15 Janvier 2024



L'affaire d’annulation d’un refus d’attribution d’un certificat de résidence pour algérien de dix ans, récemment tranchée par la juridiction compétente, se révèle être une pierre angulaire dans le domaine du droit des étrangers en France. Cette décision, rendue à la suite de la requête de M.X contestataire de l'arrêté du 25 juillet 2023, marque un jalon essentiel dans la jurisprudence relative aux titres de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. L'analyse de cette affaire révèle des enjeux cruciaux en matière de respect des procédures légales et de protection des droits individuels dans le contexte des décisions administratives relatives à l'immigration.

L'affaire d’annulation d’un refus d’attribution d’un certificat de résidence pour algérien de dix ans, récemment tranchée par la juridiction compétente, se révèle être une pierre angulaire dans le domaine du droit des étrangers en France. Cette décision, rendue à la suite de la requête de M.X contestataire de l'arrêté du 25 juillet 2023, marque un jalon essentiel dans la jurisprudence relative aux titres de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. L'analyse de cette affaire révèle des enjeux cruciaux en matière de respect des procédures légales et de protection des droits individuels dans le contexte des décisions administratives relatives à l'immigration.



Éclairage juridique



Le 12 novembre 2023, le Tribunal Administratif de Paris a rendu un jugement par lequel il rappelle les principes de la délivrance du certificat de résidence d’un an prévus dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.



Cette affaire souligne les défis auxquels sont confrontés les individus sollicitant un titre de séjour et met en lumière la délicate balance entre les intérêts de l'État et la protection des droits fondamentaux.



En l’espèce, un ressortissant algérien a vu sa demande de titre de séjour rejetée par le préfet de police en juillet 2023. Les fondements juridiques de cette décision ont suscité des contestations, révélant une divergence cruciale entre la base légale de sa demande et l'interprétation administrative.



Dans le dédale administratif, l'affaire opposant Monsieur M.X à la Préfecture de Police de Paris expose les enjeux cruciaux liés à la délivrance d'un titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français.



L'administration a-t-elle respecté les droits procéduraux du requérant lors du traitement de sa demande de titre de séjour ? La motivation de la décision était-elle adéquate ?





I/ Sur la motivation du refus de délivrance :



Au cœur de la contestation, le manque de motivation claire de la décision préfectorale constitue une pierre angulaire du litige. Conformément à l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation doit être précise, exposant les considérations de droit et de fait. La jurisprudence antérieure souligne que cette exigence est cruciale pour assurer une justice équitable.



II/ Sur la Violation de l'Article 8 de la CEDH et l’Article 6-1 de l’accord franco-algérien :



L'invocation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) amplifie le caractère poignant de l'affaire. La protection du droit au respect de la vie privée et familiale s'érige comme le bastion central de la défense. La contestation repose sur la disproportion manifeste de l'OQTF, considérée comme une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux de Monsieur M.X.



L’article 6 – 1 de l’accord franco-algérien prévoit les principes suivants : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; » Dans ce dossier, le requérant avait prouvé son séjour dépassant les dix ans de présence sur le territoire français avec des preuves certaines et probantes, en qualité et en quantité, devant le préfet de police de Paris. Le refus de séjour notifié devait être annulé.



III/Sur le principe de proportionnalité dans les mesures d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) :



Au cœur de la plaidoirie, le principe de proportionnalité émerge comme le pilier juridique fondamental.



Le déséquilibre entre l'objectif de l'administration et les moyens utilisés cristallise le plaidoyer de Monsieur M.X. Son enracinement social et professionnel en France, illustré par ses longues années de présence, sert de socle à l'argumentation.



Le Tribunal Administratif de Paris a souligné la disproportion de l'OQTF infligée au requérant, insistant sur le respect du principe de proportionnalité dans les mesures administratives. Cette décision met en avant l'importance de concilier les intérêts de l'administration avec le respect des droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie privée et familiale.



Portée :



Cette affaire revêt une portée majeure au sein de la jurisprudence, impactant significativement le domaine du droit des étrangers en France. Les éléments clés de cette décision forgent de nouveaux paradigmes et établissent des normes essentielles qui orienteront les futures affaires similaires.



En effet, la décision renforce l'exigence de clarté et de précision des motivations dans les décisions administratives relatives aux titres de séjour. En soulignant l'insuffisance des motivations dans l'arrêté du préfet, cette affaire établit un standard exigeant pour garantir une justification transparente de la part de l'administration. Cette norme devient une référence pour évaluer la qualité des justifications fournies dans les décisions futures.



L'arrêt érige un principe fondamental en stipulant que l'administration doit examiner les demandes en conformité stricte avec les fondements juridiques invoqués par les demandeurs. Cette orientation renforce la prévisibilité des procédures administratives et contribue à éviter des erreurs de droit similaires, promouvant ainsi la stabilité juridique et la protection des droits des demandeurs.



En remettant en question l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêt Monsieur M.X intègre le principe de proportionnalité dans les décisions d'éloignement. Cette dimension élargit le champ de protection des droits fondamentaux des individus face aux mesures coercitives de l'État. La jurisprudence ultérieure devra prendre en compte cette référence pour évaluer la validité des décisions d'éloignement à la lumière du respect de la proportionnalité.



En somme, la portée de l'arrêt Monsieur M.X réside dans son rôle de guide normatif pour les instances administratives et judiciaires traitant des affaires d'immigration. Il contribue à établir des balises juridiques solides, consolidant ainsi les droits et les garanties procédurales des étrangers en France prévus dans l’accord franco-algérien. La clarté des motivations, le respect du fondement juridique, et l'application du principe de proportionnalité constituent désormais des critères essentiels intégrés à la jurisprudence grâce à l'influence de cet arrêt.



Par Me Fayçal Megherbi, avocat





Dans la même rubrique : < > Tchad : une nouvelle ère commence avec Succès Masra Tchad : Le stationnement anarchique de véhicules aux bords du goudron Tchad : la jalousie, un obstacle au développement Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)