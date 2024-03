Cédéao : « Ce que Dieu unit, aucun ne devrait séparer »

Lors de cette rencontre projetée en image, la Commission de la CEDEAO a souligné l'importance de l'unité dans la région. « Ce que Dieu unit, aucun ne devrait séparer », a-t-il écrit dans un communiqué publié par la CEDEAO le 1er mars 2024. Cette déclaration met en avant l'idée que les pays d'Afrique occidentale doivent rester unis face aux défis communs auxquels ils sont confrontés.



Cependant, il est important de rappeler que ces derniers temps, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé leur départ imminent de la CEDEAO. Ces décisions ont suscité des interrogations quant à la cohésion au sein de cette organisation régionale.



La CEDEAO a été fondée en 1975 dans le but d'accroître la coopération économique et politique entre ses États membres. Au fil des ans, elle s'est engagée dans diverses initiatives visant à promouvoir l'intégration régionale et à résoudre les problèmes communs tels que les conflits armés, les crises humanitaires et les problèmes socio-économiques.