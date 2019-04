Chute d'El-Béchir : Idriss Déby est le dernier chef d'Etat à l'avoir rencontré

Le président du Tchad Idriss Déby est le dernier dirigeant à avoir rencontré Hassan Omar El-Béchir à Khartoum, dans la capitale soudanaise, la semaine dernière, jeudi 4 avril.



Le chef de l'Etat tchadien effectuait une brève visite d’amitié et de travail à Khartoum, au lendemain de la clôture du Festival international des cultures sahariennes. Il avait été accueilli à l'aéroport par son homologue Oumar Hassan El-Béchir, un certain nombre de responsables soudanais et des représentants du corps diplomatique accrédités au Soudan. La coopération bilatérale a constitué l’essentiel des discussions entre les deux hommes.



"Ce 4 avril, le chef de l’Etat foule à nouveau le sol soudanais dans l’optique de densifier et solidifier l’axe N’Djamena-Khartoum. Comme a chacun de ses déplacements à Khartoum, le chef de l’Etat Idriss Déby est accueilli avec chaleur et enthousiasme", indiquait la Présidence du Tchad.

.

A Khartoum, Idriss Déby s'est entretenu à huis-clos pendant deux heures avec Omar Hassan El-Béchir, avant que les discussions ne soient élargies aux délégations des deux pays.



L'avant-dernière rencontre entre Déby et El-Béchir date du 18 janvier dernier à Khartoum.