Comment installer un vpn sur votre routeur dd-wrt ?

21 Juin 2019







C'est quoi un VPN ?



Le VPN désigne un accès sécurisé entre deux appareils ou plus, grâce à un chiffrage des paquets entrant et sortant jusqu’à 256 bits. Les VPN sont utilisés pour protéger un trafic web privé contre les interférences, l'espionnage ou la censure. Ils peuvent aussi agir en tant que proxy, ce qui vous permet de naviguer sur le web anonymement, où que vous soyez.



Les avantages d'un VPN



Un VPN peut aider un utilisateur de plusieurs façons, notamment en rendant votre adresse IP et votre localisation intraçables, en vous permettant d'utiliser un cryptage des communications pour protéger vos données, d'accéder à des sites bloqués depuis le monde entier, de contourner la censure et la surveillance, et de visionner des films et contenus en illimité.



De plus, le VPN masque votre adresse IP et votre localisation, ce qui rend la tâche difficile aux sites tiers qui pratiquent des différences de prix selon l'adresse IP, ou qui affichent des publicités ciblées en fonction de votre localisation.



Un VPN sur un routeur DD-WRT ?



Le DD-WRT permet, grâce à un programme, de configurer votre routeur pour qu'il atteigne sa puissance maximale. Cela vous permet de dépasser certaines limitations.



Grâce à un applet



Concrètement, cela empêche votre fournisseur d'accès à internet de limiter votre bande passante, et lève les obstacles à la vitesse de diffusion.



Un chiffrage de qualité militaire assure un cryptage sur toutes vos données et communications, garantissant la confidentialité et la sécurité.



Faites des économies



L'utilisation de l'applet DD-WRT VPN vous dispense d'installer un VPN sur tous vos appareils. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs abonnements DD WRT VPN pour des appareils différents. L'accès Internet sera ininterrompu et vous éviterez les restrictions géographiques.



Idéal pour les particuliers mais aussi les entreprises



En milieu professionnel, la confidentialité et la sécurité sont des critères importants compte tenu des échanges de données multiples. Ces solutions électroniques vous protègent contre d'éventuelles attaques et menaces entrantes grâce à un chiffrement de données. Votre adresse IP réelle est remplacée par une adresse IP anonyme.



