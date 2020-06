SERVICES Le Camon 15 offre le meilleur téléphone avec appareil photo haute gamme

TECNO Mobile a présenté une nouvelle gamme qui intègre à son sein le Camon15 issu de la série des téléphones utilisant la technologie Taivos et les lentilles Sony surses appareils photos.



L’entreprise TECNO Mobile Tchad a procédé sur l’ensemble sur de ses réseaux sociaux, le 15 Mai 2020 au lancement officiel de sa nouvelle série de la gamme CAMON à savoir CAMON 15 qui vient avec 4 modèles : Camon15 air – Camon 15 – Camon 15 pro et Camon 15 premier mais le marché Tchadien possède seulement 3 modèles dont Camon 15 air, Camon 15 et Camon 15 premier.



LeDirecteur Général, M. Stephen Ha, dans une vidéo, a tenu son discours d’ouverture fait le parcours et l’éloge de TECNO en soulignant que « Nous avons fait du chemin et nous sommes fiers de nos réalisations jusqu'à présent » a-t-il affirmé. La marque TECNO Mobile a été créée en 2006 en Chine avant de connaitre une ascension fulgurante en 2011 ou elle devient n°1 des téléphones à double SIM en Afrique et en 2017, n°1 des Smartphones sur les marchés Africains. Les Tchadiens se familiariseront prochainement à pérenniser la nouvelle gamme de Tecno.



Ce Camon est doté de 64 MP, les caméras de la série Camon 15 sont dotées d’une lentille du constructeur Sony et de la technologie Taivos (Tecno Artificial Intelligence Vision Optimization Solution).Une innovation jamais vue dans l’histoire des mobiles.Le Camon 15 considéré comme un appareil photo de très grande qualité, est équipé d'un appareil photo pour les diverses scènes afin de répondre aux besoins des différentes scènes de photographies. L’appareil photo principal est également doté de Sony IMX686 capable d’améliorer la capacité photosensible et de générer des photos plus claires de jour comme de nuit. « Nous avons adopté le capteur Sony 64MP pour la première fois et pris en charge la technologie 4 en 1. Pour combiner 4 pixels en un pixel vise à améliorer la zone photosensible et à améliorer la luminosité et la clarté de prise de vue nocturne »a expliqué la directrice des produits internationaux chez Tecno, Tracy Xue.



Dans la conception de la série Tecno Camon 15,la technologie sombre-TAIVOS (Tecno d’Intelligence Artificielle de Vision d’Optimisation et de Solution) a été appliquée pour lui permettre de prendredes photos super claires dans un temps assez courtet dans des conditions ultra sombres. Le TAIVOS permet également au modeHDR de prendre de superbes photos dans un environnement surexposé et offre aux utilisateurs une expérience spectaculaire. Tecno fournit une panoplie de gamme de camon à savoir 15 octa core 128 Go de ROM et 6Go de RAM pour le Camon 15 pro et camon 15 premier permettant d’offrir de performances fluides et efficaces pour le téléchargement des nombreuses vidéos et photos ainsi qu’une expérience de jeux plus fluide. A cette effet, il propose également à ses utilisateurs le Camon 15 octa core, 64Go de ROM et 4Go de RAM, Camon 15 air, octa core 64 Go de ROM et 3 Go de RAM. Tecno ne cessera jamais sa quête d’innovation. La gammeCamon continuera à vous offrir une meilleure expérience en matière de caméras. La série Camon 15 offre le meilleur téléphone avec appareil photo que vous méritez.



L’autre valeur ajoutée du nouveau Camon 15est sa caméra en mode pop-up. En effet, l’appareil photo de 32 MP est capable d’entrer et sortir du téléphone automatiquement durant les prises de vue selfies. Une innovation jamais vue dans l’histoire des mobiles. L’appareil à la « pop-up » permet d’avoir un écran plus grand et qui prend la totalité de la face avant du mobile. Ceci dit, pas de caméras intégrées aux écrans. Ajouter à celui-ci, la nouvelle technologie fait aussi usage d’un algorithme pour rendre les images plus lumineuses et plus claires. Et surtout, l’on n’oublierait pas son intelligence artificielle Beauty (détecte la forme du corps et aide à optimiser son apparence, rendant les formes plus lisses et plus belles).

Une lentille de plus 68% par rapport aux modèles précédents



Les tecno CAMON 15sont équipés chacune d’une lentille Sony. Leur rôle est d’aider à faire des belles images même s’il y a peu de lumière. Ici, l’acuité de la photographie a augmenté de 68% par rapport aux modèles précédents.



Les quatre pixels ont été combinés en un mégapixel de 1,6 micron pour créer des clichés de nuit de haute qualité. Le grand capteur ½ attire plus de lumière la nuit afin de produire une photo plus lumineuse, c’est-à-dire avec plus de clarté.



Une mémoire de stockage de 128 Go et une Batterie de 5000 mAh



Le Camon 15 premier dispose d’un espace de stockage de 128 Goavec 6 Go de RAM. Une performance qui dépasse certains ordinateurs. Malgré cela, son système demeure rapide même avec plusieurs applications ouvertes. La plus grosse batterie de la nouvelle gamme de tecno est de 5 000 mAh. Elle pourra ainsi permettre de tenir 24 heures sans avoir besoin d’être rechargée.





