AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra explore une collaboration avec une entreprise japonaise pour le recyclage du plastique


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a tenu une rencontre bilatérale avec Yuji Hoshina, PDG de la société Coldfall Japan Corporation, en marge de la TICAD9 à Yokohama. L’entretien a porté sur la possibilité pour l'entreprise japonaise d’investir dans le recyclage et la transformation des objets en plastique en RCA.


Une technologie de transformation des déchets en énergie

 
Selon Yuji Hoshina, sa société est prête à investir dans le domaine de l’éco-environnement, notamment le recyclage de déchets tels que les pneus usagés et les emballages en plastique. Ces matières seraient transformées en produits très consommés sur le marché, comme l’énergie, le gaz naturel, l’huile diesel et le carbone, le tout avec de faibles émissions de CO2.

 
Les deux personnalités ont également discuté de sujets liés à la technologie, à l’aide humanitaire et à un don important, dont la nature n'a pas été précisée.

 
Pour l’entreprise japonaise, l’amélioration du climat des affaires et la stabilité retrouvée en République Centrafricaine sont de plus en plus des facteurs d'attractivité pour les investisseurs étrangers.
Peter Kum
Peter Kum


