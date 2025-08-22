Tchad : conseil des ministres, le président appelle à plus de rigueur dans l’adoption des textes

Le président de la République Mahamat Idriss Deby a présidé le 21 août 2025, un Conseil ordinaire des ministres. Trois projets de décrets et un projet de loi sont inscrits à l'ordre du jour.



Avant de clôturer le conseil ordinaire des ministres de ce jeudi 21 août 2025, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’Etat a appelé les membres du gouvernement au sens de responsabilité en soulignant que le conseil des ministres ne doit pas être considéré comme une passoire de projets de texte.



Il appelle chaque membre du gouvernement à apprécier les projets de textes en âme et conscience et pour l’intérêt supérieur de la population tchadienne. Il recommande que les textes ne soient pas adoptés dans la précipitation.