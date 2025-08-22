Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Août 2025


La commune de Bédaya, au Tchad, a lancé le projet « Gang Do Ya Diangue » (ce qui signifie "la vie a changé" en langue locale), une initiative du Consortium pour la Promotion des Initiatives et de Développement (COPIDEV). Financé par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Fonds des Femmes pour la Paix et l’Action Humanitaire (WPHF), ce projet vise à autonomiser les femmes et les jeunes.


Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya


  La cérémonie de lancement, présidée par la maire de Bédaya, Mme Dobou Nanitom, a rassemblé des autorités locales, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des membres de la communauté. Cette mobilisation a été perçue comme un symbole fort d'unité.

 
Le coordonnateur de COPIDEV, Ganda Bini Djabou, a expliqué que le projet a pour objectif de promouvoir l'égalité des chances et de donner une place plus importante aux femmes et aux jeunes dans le développement communautaire. Une troupe théâtrale a présenté des sketchs pour sensibiliser la population à des questions sociales importantes, notamment les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre.

 
Mme Dobou Nanitom a précisé que « Gang Do Ya Diangue » permettra de renforcer le leadership des femmes et d'encourager leur participation à la gouvernance locale. Elle a exprimé l'espoir que le projet contribuera à réduire l'analphabétisme et la pauvreté en favorisant l'éducation des filles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/08/2025

Tchad : création d’un comité chargé de préparer les Assises de la Justice

Tchad : création d’un comité chargé de préparer les Assises de la Justice

Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre 22/08/2025

Populaires

Tchad : 23 personnalités désignées membres du Haut conseil des chefferies traditionnelles

21/08/2025

Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

21/08/2025

Tchad : les lauréats tchadiens du Maroc annoncent une AG extraordinaire le 26 septembre

21/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter