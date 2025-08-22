Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya





La cérémonie de lancement, présidée par la maire de Bédaya, Mme Dobou Nanitom, a rassemblé des autorités locales, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des membres de la communauté. Cette mobilisation a été perçue comme un symbole fort d'unité.





Le coordonnateur de COPIDEV, Ganda Bini Djabou, a expliqué que le projet a pour objectif de promouvoir l'égalité des chances et de donner une place plus importante aux femmes et aux jeunes dans le développement communautaire. Une troupe théâtrale a présenté des sketchs pour sensibiliser la population à des questions sociales importantes, notamment les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre.





Mme Dobou Nanitom a précisé que « Gang Do Ya Diangue » permettra de renforcer le leadership des femmes et d'encourager leur participation à la gouvernance locale. Elle a exprimé l'espoir que le projet contribuera à réduire l'analphabétisme et la pauvreté en favorisant l'éducation des filles.