Conférence sur le Soudan : le ministre d'État chargé des Affaires étrangère du Tchad appelle à l'action

Le 15 avril 2025, Londres accueille une conférence internationale cruciale sur le Soudan, avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, accompagné de l'ambassadeur du Tchad au Royaume Uni avec résidence Paris, Ahmad Makaila et de quelques-uns de ses collaborateurs.



L'objectif de cette rencontre est clair : mobiliser la communauté internationale pour mettre fin à un conflit dévastateur qui ravage le Soudan depuis deux ans, affectant plus de 30 millions de personnes en proie à une crise humanitaire aiguë nécessitant une aide urgente. Dr Fadoul qualifie la situation au Soudan de tragédie inacceptable et exhorte les parties prenantes à privilégier la paix, soulignant que cette crise perdure depuis trop longtemps.



Il rappelle également le rôle vital joué par le Tchad dans l'assistance humanitaire, soulignant que depuis 2003, le pays accueille des réfugiés soudanais, y compris ceux fuyant le conflit de 2023.



« Le Tchad fait face à cette crise humanitaire depuis deux décennies. Nous respectons notre devoir d'humanité et de solidarité », déclare-t-il, réaffirmant l'engagement du Tchad à continuer d’accueillir les réfugiés et à faciliter les opérations humanitaires.



La montée des violences au Darfour préoccupe particulièrement le ministre, qui redoute un afflux supplémentaire de réfugiés vers le Tchad. Il appelle la communauté internationale à faire preuve de solidarité et à soutenir les communautés locales, déjà gravement impactées par cette crise humanitaire migratoire.